Трамп провоцирует реализацию «Силы Сибири-2»

Эскалация торговой войны между США и КНР, устроенная президентом Трампом, который ввел 125%-ные ввозные пошлины на китайские товары и теперь грозит 245%-ными, должна способствовать дальнейшему экономическому сближению Пекина и Москвы.
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