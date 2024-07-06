Компания Koenigsegg заменит сгоревший в Греции бракованный гиперкар Jesko

Мероприятие 6to6 Europe Tour 2024, которое должно было стартовать в Греции, а завершиться в Монако, стало известно прежде всего не благодаря своим результатам, а исключительно по причине пожара Koenigsegg Jesko одного из участников.
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