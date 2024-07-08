ОСАГО будут фиксировать автоматически. Штрафы выдавать тоже

За отсутствие полиса ОСАГО теперь можно штрафовать автоматическиВ России через 3-4 месяца могут ввести автоматические штрафы за езду без полиса ОСАГО на основе данных камер видеофиксации — об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.
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