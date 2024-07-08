Digitalocean.ru
Глубина ТеченияФауна
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Digitalocean.ru

20 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • LEV Skoroxod
    Виниловые пластинки возвращаются???? Но то что их покупают не 100% Россиян, и даже не 50, То это как пить дать! А апп...Винил попал под с...
  • Астон Мартин
    белорусы молодцыСмягчено наказани...
  • Михаил Е
    Ждём МП42БНа «Эльбрусе» сде...

ОСАГО будут фиксировать автоматически. Штрафы выдавать тоже

ОСАГО будут фиксировать автоматически. Штрафы выдавать тоже

За отсутствие полиса ОСАГО теперь можно штрафовать автоматическиВ России через 3-4 месяца могут ввести автоматические штрафы за езду без полиса ОСАГО на основе данных камер видеофиксации — об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх