Овечкин о заброшенной шайбе "Монреалю": гол есть гол

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал о своей заброшенной шайбе в овертайме первого матча первого раунда Кубка Стэнли против "Монреаля", заявив, что в плей-офф неважно, кто забросит шайбу, передает "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу Национальной хоккейной лиги (НХЛ).