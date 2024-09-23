Концерты SHAMAN отменили уже в трёх городах России. Фанаты назвали вероятную причину: «Вызывает злость!»

Концерты певца SHAMAN отменили уже в трёх городах России. Фанаты Ярослава Дронова назвали вероятную причину: «Вызывает злость!» Совпадение или «отмена» исполнителя хита «Я русский!»? Творчество SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) после начала СВО было отмечено всплеском популярности.
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