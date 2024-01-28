У шутера c элементами выживания United 1944 появилась демоверсия мультиплеера в St...

У шутера c элементами выживания United 1944 появилась демоверсия мультиплеера в SteamИспанский разработчик Novarama выпустил новую демоверсию мультиплеера шутера с элементами выживания в сеттинге Второй Мировой войны United 1944, который сейчас находится в раннем доступе.