В Советском районе Новосибирска построят новую поликлинику за 3 млрд рублей

Городское управление архитектурно-строительной инспекции уже выдало разрешение на строительство.В Советском районе Новосибирска построят новую поликлинику: медицинское учреждение появится в микрорайоне ОбьГЭС на улице Мухачёва.
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