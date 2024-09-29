Нетаньяху заявил, что отдал приказ о ликвидации Насраллы, и назвал ее цель Ликвидацию лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы премьер назвал «необходимым условием» для достижения поставленных Израилем целей и сообщил, что это он отдал приказИзраиль продолжит наносить удары по своим врагам, заявил премьер-министр Беньямин Нетаньяху, слова Нетаньяху приводит советник его офиса Дмитрий Гендельман в телеграм-канале.
Израиль продолжит наносить удары по своим врагам
Комментарии
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Катерина
Ну что тут скажешь... Евреи рулят миром. Захотели и убили Насраллу. И ни перед кем не оправдываются. И никто их не осуждает особо... Персы и арабы поорут немного, да и успокоятся.
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16 час.
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