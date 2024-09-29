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Закон и Порядок

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Израиль продолжит наносить удары по своим врагам

Израиль продолжит наносить удары по своим врагам

Нетаньяху заявил, что отдал приказ о ликвидации Насраллы, и назвал ее цель Ликвидацию лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы премьер назвал «необходимым условием» для достижения поставленных Израилем целей и сообщил, что это он отдал приказИзраиль продолжит наносить удары по своим врагам, заявил премьер-министр Беньямин Нетаньяху, слова Нетаньяху приводит советник его офиса Дмитрий Гендельман в телеграм-канале.

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Комментарии
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Катерина
Ну  что  тут  скажешь...  Евреи  рулят  миром.  Захотели и  убили Насраллу.  И  ни  перед  кем  не  оправдываются.  И  никто  их  не  осуждает  особо...  Персы и  арабы  поорут  немного,  да  и  успокоятся.
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