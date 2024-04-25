Япония сожалеет по поводу вето РФ по резолюции о ядерном оружии в космосе

Генсек Кабмина Японии Есимаса Хаяси заявил, что правительство страны выражает сожаление из-за решения России наложить вето в Совбезе ООН во время голосования по проекту резолюции Вашингтона и Токио о неразмещении ядерного оружия в космосе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии