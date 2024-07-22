Купянское «затишье» — это миф: ВС РФ на «самом спокойном» участке фронта имеют серьезные успехи

Александр Ситников 20 июля 2024 г., 20:59 Четыре «Бабы Яги» за одну ночь и американский М113 впридачу — работа только одной FPV-команды Сводки, приходящие с фронта, свидетельствуют о наступлении армии России сразу по нескольким направлениям.