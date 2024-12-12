Орбан заявил об "открытой двери" для реальных переговоров по Украине

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что наибольшим результатом председательства его страны в Европейском союзе стала "открытая дверь" для реальных переговоров, направленных на установление мира на Украине.
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