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Орбан заявил об "открытой двери" для реальных переговоров по Украине

Орбан заявил об "открытой двери" для реальных переговоров по Украине

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что наибольшим результатом председательства его страны в Европейском союзе стала "открытая дверь" для реальных переговоров, направленных на установление мира на Украине.

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