Россиянам рассказали, сколько дней отдыха будет в новогодние каникулы

Жители России будут отдыхать 11 дней на новогодние праздники - с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно, сообщила в разговоре с РИА Новости эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.