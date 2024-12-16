Россиянам рассказали, сколько дней отдыха будет в новогодние каникулы

Жители России будут отдыхать 11 дней на новогодние праздники - с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно, сообщила в разговоре с РИА Новости эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.
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