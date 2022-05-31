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Сегодня губернатор Алексей Текслер обратится с посланием к парламенту региона

Сегодня губернатор Алексей Текслер обратится с посланием к парламенту региона

Южноуральцам будет доступна прямая трансляция. 31 мая губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступит с посланием к депутатам Законодательного Собрания.

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