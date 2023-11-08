Стали известны сроки окончания клинических испытаний обновленной вакцины «Спутника V»

Клинические исследования обновленного варианта вакцины «Спутник V» завершат в начале декабря. Такие сроки назвала завлабораторией государственной коллекции вирусов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Инна Должикова.
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