Reuters: Китай заявил Японии о критической стадии в отношениях и назвал два пути

Отношения между Китаем и Японией находятся на критическом этапе, о чем заявил глава китайского Министерства иностранных дел Ван И в ходе переговоров с японским коллегой Еко Камикаве на саммите министров АСЕАН.
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