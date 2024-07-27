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Общественная служба новостей

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Reuters: Китай заявил Японии о критической стадии в отношениях и назвал два пути

Reuters: Китай заявил Японии о критической стадии в отношениях и назвал два пути

Отношения между Китаем и Японией находятся на критическом этапе, о чем заявил глава китайского Министерства иностранных дел Ван И в ходе переговоров с японским коллегой Еко Камикаве на саммите министров АСЕАН.

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