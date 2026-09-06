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Царьград

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Похолодание на максимум - столбики термометров опускаются ниже. Чего ожидать от погоды в Петербурге

Похолодание на максимум - столбики термометров опускаются ниже. Чего ожидать от погоды в Петербурге

В Санкт-Петербурге активируется режим максимального похолодания. Синоптик дал прогноз.С приходом осени погода в регионах России начинает существенно меняться.

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