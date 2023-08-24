Районный будни

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Собянин рассказал о благоустройстве набережной у станции БКЛ «Нагатинский Затон»

Собянин рассказал о благоустройстве набережной у станции БКЛ «Нагатинский Затон»

На ул. Коломенской будут созданы парковочные карманы В блоге на своем персональном сайте Сергей Собянин сообщил о благоустройстве территории возле станции метро «Нагатинский Затон» в Москве, а также о создании рядом новой пешеходной набережной.

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