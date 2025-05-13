Экс-боец ВСУ рассказал об использовании оружия погибших сослуживцев

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) получают и используют снаряжение, снятое с убитых сослуживцев. Об этом рассказал боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным Хантер в беседе с РИА Новости.
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