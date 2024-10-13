Аналитики спрогнозировали быстрый рост мирового энергопотребления из-за ИИ

Мировое потребление энергии центрами обработки данных (ЦОД) будет расти в ближайшие годы темпами от 10 до 24% в год, считают аналитики Bain & Company, 11 октября сообщает интернет-издание о технологиях The Register.
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