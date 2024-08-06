Большой седан за небольшие деньги: в чем подвох?

Основным показателем для подержанных машин, по логике, должен быть пробег. Ведь именно от него, а не от возраста и комплектации, зависит износ главных агрегатов, ходовой части, объем повреждений кузова и салона.
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