Циклон с запада принесет в Петербург снег, ветер и оттепель

На Петербург надвигается циклон. Он принесет снег, южный ветер и повышение дневной температуры. Как сообщает в Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в первой половине недели погоду в городе будет контролировать антициклон.
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