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Руденко: помощь Киеву и истерики отдаляют нормализацию отношений с Японией

Истерика в Японии из-за посещения президентом России Владимиром Путиным южнокурильских островов и расширение военной помощи Киеву отдаляют перспективу нормализации отношений с Россией.

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