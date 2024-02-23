Джон Сина исполняет: NetherRealm Studios представила геймплейный трейлер Миротворца для Mortal Kombat 1Персонаж появится в файтинге в качестве DLC 28 февраля для владельцев Kombat Pack и 6 марта станет доступен для покупки отдельно.
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