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Брат Мбаппе на вопрос «Лилля» о матче ЧМ: «За Францию, к несчастью, играет член семьи, поэтому болею за них. Всем сердцем поддерживаю Буадди – желаю отличной игры за Марокко»

Брат Килиана Мбаппе, Этан, поддержал своего марокканского одноклубника Айюба Буадди перед матчем со сборной Франции.

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