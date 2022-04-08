«Северсталь» продлила контракт с форвардом Думбадзе на 3 года

«Северсталь» продлила контракт с форвардом Давидом Думбадзе на 3 года. 26-летний игрок выступает за команду с сезона-2020/21.

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