Павел Карназыцкий: Еврокомиссия готовит санкции против Илона Маска за стрим с ультраправой партией! Чудеса законодательства

Politico сообщает, что Европейская комиссия изучает возможность применения санкций против Илона Маска и его соцсети X после стрима с лидером ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель.
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