Жителей Небраски эвакуировали после взрыва вагона с хлорной кислотой

В американском штате Небраска взорвался вагон поезда, который перевозил хлорную кислоту. В результате данного происшествия жители западной части Небраски были эвакуированы из-за ядовитого дыма, который появился в результате разгоревшегося пожара.
В американском штате Небраска взорвался вагон поезда, который перевозил хлорную кислоту. В результате данного происшествия жители западной части Небраски были эвакуированы из-за ядовитого дыма, который появился в результате разгоревшегося пожара.
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