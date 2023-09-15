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Жителей Небраски эвакуировали после взрыва вагона с хлорной кислотой

Жителей Небраски эвакуировали после взрыва вагона с хлорной кислотой

В американском штате Небраска взорвался вагон поезда, который перевозил хлорную кислоту. В результате данного происшествия жители западной части Небраски были эвакуированы из-за ядовитого дыма, который появился в результате разгоревшегося пожара.

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