«Реальная угроза больше не нужна»: НАТО нашел новый повод для объявления войны

Теперь НАТО может объявить войну не только при реальной угрозе, но и при кибератаке. Самое важное для альянса — установить, кто организовал атаку, были ли в курсе страны, с которых она была совершена, а также установить организаторов совершенного преступления.
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