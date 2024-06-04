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Госдеп отрицает причастность США к протестам в Грузии

Госдеп отрицает причастность США к протестам в Грузии

США не причастны к проходящим в Грузии протестам на фоне принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", а все противоположные утверждения – дезинформация, заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

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