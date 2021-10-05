В США хотят посмертно помиловать по делу 2004 года Флойда, скончавшегося от рук полиции

ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Совет американского штата Техас по вопросам помилования и условно-досрочного освобождения выступил за то, чтобы рекомендовать посмертное помилование по делу о наркотиках 2004 года афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося от рук полиции.
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Мураев: Россия, Белоруссия, Польша, Венгрия и Румыния могут разделить Украину между собой
Свежие комментарии