В США хотят посмертно помиловать по делу 2004 года Флойда, скончавшегося от рук полиции

ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Совет американского штата Техас по вопросам помилования и условно-досрочного освобождения выступил за то, чтобы рекомендовать посмертное помилование по делу о наркотиках 2004 года афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося от рук полиции.