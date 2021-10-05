Мировое обозрение

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В США хотят посмертно помиловать по делу 2004 года Флойда, скончавшегося от рук полиции

В США хотят посмертно помиловать по делу 2004 года Флойда, скончавшегося от рук полиции

ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Совет американского штата Техас по вопросам помилования и условно-досрочного освобождения выступил за то, чтобы рекомендовать посмертное помилование по делу о наркотиках 2004 года афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося от рук полиции.

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