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Регионы России

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ОДК разрабатывает новую энергоустановку на твердоксидных топливных элементах

ОДК разрабатывает новую энергоустановку на твердоксидных топливных элементах

Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в Ростех, приступила к лабораторным испытаниям экспериментальной энергетической установки на твердоксидных топливных элементах (ТОТЭ), способной преобразовывать химическую энергию газа непосредственно в электрическую и тепловую с КПД свыше 50%.

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