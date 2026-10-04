ОДК разрабатывает новую энергоустановку на твердоксидных топливных элементах

Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в Ростех, приступила к лабораторным испытаниям экспериментальной энергетической установки на твердоксидных топливных элементах (ТОТЭ), способной преобразовывать химическую энергию газа непосредственно в электрическую и тепловую с КПД свыше 50%.