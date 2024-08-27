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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
Проснулись - уже радость. Потянулись, ничего не болит - счастье

Проснулись - уже радость. Потянулись, ничего не болит - счастье. За окошком солнышко - да просто праздник какой-то.

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