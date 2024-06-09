Росгвардия и Росрыболовство провели совместные рейды по борьбе с незаконным выловом рыбы в Дагестане

Сотрудники ОМОН "Скорпион– Каспий" регионального управления Росгвардии совместно с инспекторами Росрыболовства провели успешные оперативно-профилактические мероприятия в Кизилюртовском и Кировском районах Махачкалы.
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