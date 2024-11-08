Голикова анонсировала единовременную выплату пенсионерам в размере 15 000 рублей Юлия ЧелкановаВажные изменения в пенсионной системе России были озвучены в недавнем заявлении вице-премьера Татьяны Голиковой.
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