На Енисее зафиксирована утечка дизтоплива из-за повреждения теплохода

EV

Evgeni Velesik

Енисее – Казачинскому порогу. Казачинский порог – это самый труднопроходимый участок на Енисее. Порог образован скальными выступами и каменистыми грядами Енисейского кряжа, пересекающими русло по всей его ширине. Проводка судов против течения осуществляется единственным в Росси теплоходом-туером «Енисей», продвигающимся путём протягивания троса, проложенного по дну реки. Лишь совсем немногие суда (среди которых теплоходы 588 проекта) могут преодолевать порог против течения самостоятельно. Падение реки здесь превышает 1 метр на километр длины, а общая длина порога вместе с несколькими перекатами составляет 4 километра. Опасность для судоходства представляют подводные камни и большая скорость течения реки (20 км/ч), а гребни волн поднимаются на 2 метра. Русло Енисея в пороге сужается до 350 метров, а судовой ход – до 70 метров. При этом напомню, что Енисей в этом месте несёт больше воды, чем Волга у Нижнего Новгорода!