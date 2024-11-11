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Диетолог объяснил, как часто можно есть пельмени без вреда для здоровья

Диетолог объяснил, как часто можно есть пельмени без вреда для здоровья

Гинзбург дал совет, как выбрать пельмениВрач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал в эфире радио Sputnik, что пельмени можно есть не больше чем 2–3 раз в неделю.

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