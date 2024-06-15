Война с памятью: как Литва стирает историю, уничтожая могилы советских солдат Ольга ВайленкоВласти Литвы продолжают неуклонно бороться с советским наследием, и на сей раз их политика затронула даже покойных.
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