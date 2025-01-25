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В Рязанской области уничтожены беспилотники: пострадавшие отсутствуют

В Рязанской области уничтожены беспилотники: пострадавшие отсутствуют

В Рязанской области уничтожены беспилотники с помощью систем ПВО и РЭБ. Губернатор Павел Малков сообщил о том, что пострадавших нет, и ведётся оценка материального ущерба.

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