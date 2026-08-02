Уральские пиломатериалы отправили в Афганистан: 931 кубометр за месяц

В июле под контролем Уральского межрегионального управления Россельхознадзора из Алапаевского муниципального округа производители пиломатериалов экспортировали 931 кубометр готовой продукции в Афганистан.
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