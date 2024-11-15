Трамп предложил на пост министра внутренних дел недруга Путина миллиардера Дуга Бёргама

Министром внутренних дел США может стать миллиардер Дуг Бёргам, который ранее назвал Россию врагом.Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что номинирует миллиардера Дуга Бёргама на пост главы нового национального совета по энергетике, а также на позицию министра внутренних дел.