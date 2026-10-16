Американская компания Tesla представила электрический спорткар Roadster, который в ходе демонстрации перелетел через препятствие, сделав переворот вокруг себя, а также забрался на изогнутую рампу и «спрыгнул» с нее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Н Эксперт Нырков за...
- ВМ Американка 10 лет...
- АА Вице-премьер Хусн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым