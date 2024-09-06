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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уругвай – Парагвай. Онлайн-трансляция начнется в 02:30

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 02:30 по московскому времени. Уругвай – Парагвай Дата проведения 7 сентября, 02:30, «Сентенарио» превью матча онлайн статистика коэффициенты Таблица отборочного турнира ЧМ 2026 в Южной Америке.

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