Британский художник Эдди Беннетт делает вывеску вручную, расписывая стекло с обратной стороны. В его работах эмаль сочетается с сусальным золотом и перламутром — детали приходится собирать слой за слоем, в обратном порядке.
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