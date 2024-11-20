Apple заявляет, что пользователи Mac подверглись кибератакам нулевого дня

Во вторник компания Apple выпустила обновления безопасности, которые, по ее словам, «рекомендуются для всех пользователей», после исправления пары ошибок, использовавшихся в активных кибератаках, направленных на пользователей Mac.
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