МИД Китая раскритиковал заявление Пентагона о возможном обмене ядерными ударами

Заявление Министерства обороны США о возможности обмена ядерными ударами при сохранении Вашингтоном части своего арсенала отражает устаревшее мышление, считает официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.
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