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Лили Коллинз опубликовала фото с новорождённой дочерью после критики из-за суррогатного материнства

Лили Коллинз опубликовала фото с новорождённой дочерью после критики из-за суррогатного материнства

35-летняя Лили Коллинз, которая недавно впервые стала мамой и столкнулась с критикой из-за того, что ребёнок родился с помощью суррогатного материнства, опубликовала в инстаграме* первое фото новорождённой дочери Туве.

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