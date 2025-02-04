Лили Коллинз опубликовала фото с новорождённой дочерью после критики из-за суррогатного материнства

35-летняя Лили Коллинз, которая недавно впервые стала мамой и столкнулась с критикой из-за того, что ребёнок родился с помощью суррогатного материнства, опубликовала в инстаграме* первое фото новорождённой дочери Туве.
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