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Голая спина и отсутствие белья: Екатерина Климова поразила фанатов невероятно тонкой талией

Голая спина и отсутствие белья: Екатерина Климова поразила фанатов невероятно тонкой талией

Актриса похвасталась изменившейся фигурой. Екатерина Климова Социальные сетиЕкатерина Климова Социальные сетихрююю Статьи по теме: Сердце занято: Екатерина Климова готова к новой свадьбе «Новый этап»: Климова и Месхи вместе появились на публике  .

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