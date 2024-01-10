Названы 5 знаков китайского гороскопа, которые в 2024 году получат сюрпризы от судьбы Ирэн ОрлонскаяСайт новостей 1rr сообщает своим читателям о том, что год 2024, который будет под покровительством Деревянного Дракона, обещает быть особенно благоприятным для пяти знаков китайского гороскопа.