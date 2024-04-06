В фильме Мартена Прово Клод Моне и Пьер Боннар ведут охоту за кувшинками

Обнаженная муза знаменитого французского художника страдала астмой и демонически ревновала в воде Премьера «Обнаженной музы Пьера Боннара» режиссера Мартена Прово состоялась почти год назад на Каннском кинофестивале в секции «Каннские премьеры».