В фильме Мартена Прово Клод Моне и Пьер Боннар ведут охоту за кувшинками

Обнаженная муза знаменитого французского художника страдала астмой и демонически ревновала в воде Премьера «Обнаженной музы Пьера Боннара» режиссера Мартена Прово состоялась почти год назад на Каннском кинофестивале в секции «Каннские премьеры».
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