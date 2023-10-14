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«Барса» интересуется защитником «Челси» Матсеном. Контракт игрока истекает в 2024-м

«Барса» интересуется защитником «Челси» Матсеном. Контракт игрока истекает в 2024-м

Каталонский клуб ищет игроков на замену Маркосу Алонсо, чей контракт истекает по завершении сезона. По информации Diario Sport, внимание «блауграны» привлек Иан Матсен из «Челси».

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